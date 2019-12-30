На Кубани ученые внедрили новый способ лечения щитовидной железы





Тонкие надрезы в подмышечных впадинах, позволявшие проводить вмешательство, помогли избежать явных шрамов, которые обычно наблюдаются после традиционного лечения. Хирурги орудовали сверхтонкими эндоскопами, что помогло значительно сократить реабилитационный период. При использовании нового метода восстановление занимает в 2-3 раза меньше времени, а часть пациентов выписалась уже на следующий день.На данный момент такого рода операции проводят в Москве и Санкт-Петербурге, а в Краснодаре они введены недавно. Все 10 первых операций, выполненные кубанскими медиками, закончились успешно и без осложнений. Вмешательство заняло 1,5 часа, а среди тех болезней, которые удалось преодолеть, оказались онкология, аденомы и другие.