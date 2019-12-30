Дочь Анастасии Волочковой не одобрила нового возлюбленного балерины





Все свои прошлые отношения Анастасия Волочкова делала достоянием общественности, однако в этот раз решила поступить иначе. Уже около года балерина встречается с новым возлюбленным, однако никто до сих пор не знает, кто он. Знаменитость тщательно скрывает личность избранника, хотя регулярно рассказывает о том, как они вместе проводят время. Недавно же их отношения стали выходить на новый уровень.Возлюбленный Анастасии Волочковой начал регулярно появляться в доме балерины, что очень не понравилось ее дочери Ариадне. Это не удивило знаменитость, ведь наследница негативно относилась ко всем партнерам звезды. При этом она надеется, что в будущем отношение Ариадны изменится. Звезда считает, что все дело в детской ревности, ведь ребенок хочет, чтобы его родитель принадлежал только ему.Также стало известно, что Новый год Анастасия Волочкова встретит вдали от дочери, буквально на другом конце света. Ариадна будет отмечать праздник в компании своего отца Игоря Вдовина и его новой супруги, тогда как балерина вместе с возлюбленным отравится на остров в Таиланде. По словам наследницы звезды, ей нравится проводить время с родителем.