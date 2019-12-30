Лолита Милявская мечтает еще раз выйти замуж в новом году





Милявская уверена, что любому человеку развод может пойти на пользу, и она не стала исключением. После этого «сразу включаются мозги», поэтому она смогла избавиться от ненужного в своем доме. Лолита чувствует себя прекрасно, заявляя об отсутствии депрессии. Более того, артистка уверена, что в скором времени ей удастся встретить любимого мужчину, так как подобное происходит постоянно. Несмотря на разочарование после всех браков в своих избранниках, она надеется вновь выйти замуж, так как любит «это дело».Стоит отметить, что событий с разводом также сопровождались разбирательствами с ТСЖ из-за неуплаты звездой платежей за жилье. Артистка заявляла, что не согласна с суммой, которую ей выставили за оплату коммунальных услуг. Позднее она полностью оплатила долг, который приписал ей суд, а также заявила, что «теперь в доме очень хорошая охрана, поэтому прорваться в жилье кому-либо будет просто невозможно».