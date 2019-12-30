Ученые из Индии назвали продукты, которые необходимо постоянно иметь в холодильнике
В Индии специалисты из сферы питания назвали «здоровые» продукты, которые необходимо иметь в холодильнике на постоянной основе. Они помогают улучшить состояние здоровья, поднимают настроение и позволяют сбросить избыточную массу тела.
Одними из наиболее важных продуктов эксперты назвали фрукты и овощи, включающие в себя огурцы, кабачки, морковь, яблоки, виноград и листовой салат. Перечисленные продукты относятся к низкокалорийной пище, обогащенной витаминами A и C, клетчаткой, бета-каротином, кальцием и фолиевой кислотой. Кроме того, растительную пищу отлично дополняют миндальное и растительное масла.
Помимо овощей и фруктов специалисты рекомендуют употреблять кисломолочные продукты: обезжиренный творог, молоко и йогурт. Они являются источниками белка, помогают поддерживать нормальное состояние фигуры и улучшают уровень холестерина. Наряду с молочными продуктами в качестве ценного источника белка выступают яйца. А «здоровый» зеленый чай, обладающий антиоксидантными свойствами, поможет улучшить психическое здоровье.
Одними из наиболее важных продуктов эксперты назвали фрукты и овощи, включающие в себя огурцы, кабачки, морковь, яблоки, виноград и листовой салат. Перечисленные продукты относятся к низкокалорийной пище, обогащенной витаминами A и C, клетчаткой, бета-каротином, кальцием и фолиевой кислотой. Кроме того, растительную пищу отлично дополняют миндальное и растительное масла.
Помимо овощей и фруктов специалисты рекомендуют употреблять кисломолочные продукты: обезжиренный творог, молоко и йогурт. Они являются источниками белка, помогают поддерживать нормальное состояние фигуры и улучшают уровень холестерина. Наряду с молочными продуктами в качестве ценного источника белка выступают яйца. А «здоровый» зеленый чай, обладающий антиоксидантными свойствами, поможет улучшить психическое здоровье.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:42