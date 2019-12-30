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Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей в Южной Корее

Компании Hyundai и Kia начали крупную отзывную программу автомобилей в Южной Корее. Производители отзывают более 600 тысяч транспортных средств разных моделей, имеющих определенные дефекты, способные угрожать жизни людей.
Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей в Южной Корее

Соответствующее заявление опубликовано на сайте профильного министерства Южной Кореи. Точное число автомобилей, подпадающих под отзыв – 640 тысяч. В числе отзываемых оказались минивэн Hyundai Grand Starex, компактный грузовик Hyundai Porter, микроавтобус Hyundai Solati, а также кроссовер Kia Sorento. У первых трех имеются проблемы в работе силовых установок, а у последнего – некорректно функционирует система безопасности, предназначенная для недопущения столкновений автомобиля лоб в лоб.

Уже сейчас дилерский центры Hyundai и Kia в Южной Корее начали оповещать владельцев указанных автомобилей бренда. Также автолюбители могут самостоятельно проверить и установить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо посетить сайт производителей, проверить VIN-коды и сверить их с документацией своего авто. Также есть вариант воспользоваться интерактивным поиском. После этого можно самостоятельно позвонить дилерам бренда и подать заявку на проведение бесплатных работ по устранению указанных недостатков.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:26

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