Hyundai и Kia отзывают более 600 тысяч автомобилей в Южной Корее
Компании Hyundai и Kia начали крупную отзывную программу автомобилей в Южной Корее. Производители отзывают более 600 тысяч транспортных средств разных моделей, имеющих определенные дефекты, способные угрожать жизни людей.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте профильного министерства Южной Кореи. Точное число автомобилей, подпадающих под отзыв – 640 тысяч. В числе отзываемых оказались минивэн Hyundai Grand Starex, компактный грузовик Hyundai Porter, микроавтобус Hyundai Solati, а также кроссовер Kia Sorento. У первых трех имеются проблемы в работе силовых установок, а у последнего – некорректно функционирует система безопасности, предназначенная для недопущения столкновений автомобиля лоб в лоб.
Уже сейчас дилерский центры Hyundai и Kia в Южной Корее начали оповещать владельцев указанных автомобилей бренда. Также автолюбители могут самостоятельно проверить и установить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо посетить сайт производителей, проверить VIN-коды и сверить их с документацией своего авто. Также есть вариант воспользоваться интерактивным поиском. После этого можно самостоятельно позвонить дилерам бренда и подать заявку на проведение бесплатных работ по устранению указанных недостатков.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте профильного министерства Южной Кореи. Точное число автомобилей, подпадающих под отзыв – 640 тысяч. В числе отзываемых оказались минивэн Hyundai Grand Starex, компактный грузовик Hyundai Porter, микроавтобус Hyundai Solati, а также кроссовер Kia Sorento. У первых трех имеются проблемы в работе силовых установок, а у последнего – некорректно функционирует система безопасности, предназначенная для недопущения столкновений автомобиля лоб в лоб.
Уже сейчас дилерский центры Hyundai и Kia в Южной Корее начали оповещать владельцев указанных автомобилей бренда. Также автолюбители могут самостоятельно проверить и установить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо посетить сайт производителей, проверить VIN-коды и сверить их с документацией своего авто. Также есть вариант воспользоваться интерактивным поиском. После этого можно самостоятельно позвонить дилерам бренда и подать заявку на проведение бесплатных работ по устранению указанных недостатков.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:26