Составлен рейтинг самых успешных и интересных гаджетов 2019 года





В iPhone 11 Pro появилась долгожданная пользователями тройная камера, а также у него повысилась емкость аккумулятора и “быстрая” зарядка. Однако многие называют этот смартфон слишком дорогим: в интернет-магазине Apple его стоимость начинается от 89,9 тыс. рублей. Samsung представил аппарат Galaxy Fold с оригинальным гибким экраном, который может соперничать с планшетами. Однако пользователи заметили отсутствие особенных приложений под такие характеристики. Компания Apple удивила покупателей выпуском новых беспроводных наушников AirPods Pro, которые стали шумоподавляющими. При этом многим не понравилась индивидуальная непереносимость, управление и цена гаджета. Умная и бюджетная колонка “Яндекс.Станция Мини” отличается удобными габаритами, наличием возможности управления жестами и приятной ценой, но она не может управлять ТВ и видеоконтентом.Покупатели высоко оценили самокат iconBIT Kick Scooter TT v2 за вес, скорость и стоимость, однако большинству не понравилась его маневренность и низкая автономность. Детские часы Elari KidPhone 2 понравились покупателям за низкий ценник, достаточный функционал и простоту настройки, но основной претензией стал слишком слабый дизайн и массивность.