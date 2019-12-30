Названы главные преимущества кнопочных телефонов перед смартфонами





Сейчас практически у всех людей имеется смартфон, причем неважно, является ли он дорогим или бюджетным, он имеет сенсорный дисплей, выход в Сеть и многие другие уже привычные для всех функции. Именно поэтому многие стали забывать про кнопочные телефоны, хотя они продолжают пользоваться большим спросом практически во всех странах мира. Все дело в ощутимых преимуществах таких моделей. Кнопочные телефоны часто покупают пожилым людям, ведь они им отлично подходят из-за простоты, прочности, надежности и долговечности. Подобные устройства обычно отличаются большими кнопками с понятным шрифтом и громким динамиком.Главное преимущество кнопочного телефона перед смартфоном – защищенность. Его практически невозможно взломать: он располагает уникальной прошивкой и не имеет доступа в интернет. Именно поэтому единственный способ получить данные человека – украсть само устройство.При этом у современных кнопочных телефонов есть недостатки. Они больше не могут похвастаться большой устойчивостью перед падениями и внушительным запасом аккумулятора. Сейчас средний размер батареи в них составляет всего 600 мАч.