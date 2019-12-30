Андрей Разин высмеял умение Юрия Шатунова сочинять стихи
Андрей Разин раскритиковал умение Юрия Шатунова сочинять стихи, которые он недавно разместил в Instagram. Продюсер уверен, что кто-то пишет ему колкости от имени бывшего подопечного, поскольку тот не учился и не мог рифмовать.
Юрий Шатунов и Андрей Разин продолжают обмениваться угрозами и нелестными выражениями в социальных сетях, а недавно певец посвятил бывшему продюсеру стих. В подписанном его именем тексте лирический герой заявляет, что его оппонент зря старается казаться другом, когда они на самом деле судятся, а также обвиняет его в злых намерениях. Разин считает, что автором данного произведения является другой человек, поскольку Шатунов не учился этому и писать никогда не мог.
Также в обращении к Шатунову продюсер пожелал ему “гореть в аду” за пренебрежение фамилией его матери. Дело в том, что мать Разина была Криворотовой, что использовал в своем стихотворении певец.
Юрий Шатунов и Андрей Разин продолжают обмениваться угрозами и нелестными выражениями в социальных сетях, а недавно певец посвятил бывшему продюсеру стих. В подписанном его именем тексте лирический герой заявляет, что его оппонент зря старается казаться другом, когда они на самом деле судятся, а также обвиняет его в злых намерениях. Разин считает, что автором данного произведения является другой человек, поскольку Шатунов не учился этому и писать никогда не мог.
Также в обращении к Шатунову продюсер пожелал ему “гореть в аду” за пренебрежение фамилией его матери. Дело в том, что мать Разина была Криворотовой, что использовал в своем стихотворении певец.