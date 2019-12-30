Для истребителей Су-57 разрабатывают новые виды вооружения





Руководитель ОАК отметил, что создание Су-57 не ограничивается лишь самим самолетом. Это направление включает в себя целую группу проектов, нацеленных на создание разных изделий. Например, сейчас идет интенсивная разработка нового двигателя для истребителя. Он представляет собой силовую установку второго этапа, сейчас идет ее тестирование, это отдельная программа.Параллельно с этим для Су-57 разрабатывают разные новые виды вооружения. Некоторые из них уже созданы, другие же лишь в процессе создания. Все они призваны увеличить боевую мощь истребителя пятого поколения и сделать его еще более универсальным. Все эти проекты реализуются для выполнения новых задач, функций и требований, выдвигающихся перед новинкой.Напомним, первые полеты Су-57 состоялись еще в 2010 году. С тех пор российский истребитель пятого поколения прошел множество тестов и изменений, увеличивших его эффективность. Самолет создан для уничтожения всех типов наземных, воздушных и надводных целей. Кроме того, Су-57 проходил испытания не только на территории РФ, но и в Сирии. Военные отмечают, что истребитель отлично себя зарекомендовал и имеет хорошие результаты.