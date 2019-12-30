Галина Волчек оставила после себя наследство в размере 50 млн рублей





Галина Волчек оставила после себя большое творческое наследие, но стоимость принадлежащей ей недвижимости и денег не превышает сумму в 50 млн рублей. Эксперты напомнили, что ранее руководители театров имели скромные зарплаты, но, согласно декларациям, за прошлый год актриса получила более 15 млн дохода. В собственности актрисы значились Lexus LS 500, который стоит от 5 млн рублей, а также столичная квартира площадью 75 кв. м. У нее есть загородный участок в Одинцовской районе, который оценивается в сумму от 5 млн рублей, а дом — от 10 млн рублей. Однако землю ей подарил приятель-бизнесмен, а жилье построил сын.Артистка ранее отмечала, что Денис Евстигнеев зарабатывает больше нее, а сейчас он считается единственным наследником звезды.