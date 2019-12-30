Эксперты рассказали о самых популярных странах для празднования Нового года у российских туристов





Самой популярной страной в плане новогодней поездки оказалась Германия, ее намерены посетить более 10% российских туристов. На втором и третьем местах оказались Таиланд (9%) и Италия (8%). Не меньшей популярностью у россиян пользуются Турция, Испания, Чехия, Армения, Израиль, Шри-Ланка и Индонезия.В основном россияне предпочитают отдыхать в Европе, ее для новогодних путешествий выбирают до 49,7% туристов. На втором месте по популярности находится Азия (45,2%). В Америку ездят до 3,3% соотечественников, а в Африку — всего 1,5%. На последнем месте оказались Австралия и Океания, которые посещают только 0,3% путешественников из России.