Ученые рассказали о символе 2020 года: Крысы умеют смеяться и помогают друг другу
Российские ученые рассказали о главном символе 2020 года. По словам специалистов, крысы являются социальными животными, они общаются друг с другом, помогают сородичам и даже умеют смеяться во время игр.
Относительно крыс, отмечают ученые, у людей существует множество предрассудков и негативных впечатлений, хотя эти животные способны удивить не только обычного человека, но даже и самих специалистов. Только недавно науке стало известно, что этот вид способен проявлять альтруизм и сострадание. Крысы являются социальными животными, знакомыми с понятием репутации. Они стараются общаться с теми, кто ведет себя хорошо, и избегать «плохих личностей».
При этом крысы обладают альтруизмом. Они готовы помогать своим сородичам выбираться из ловушек и других опасных ситуаций даже в том случае, если у пострадавшего плохая репутация. После освобождения другого члена вида они могут проявлять радость и воодушевленность. Обычно она проявляется в форме взаимной игры и смеха. Последний неслышен человеческому уху, так как представляет собой ультразвук частотой 50 кГц.
Также у крыс развита мимика лица. С помощью ушей, носа и щек они способны передавать свои переживания. Например, испуганная крыса подожмет уши, раздует нос и щеки. Увидев такого сородича, другой представитель вида может расстроиться и начать сопереживать ему. Также стоит знать, что изначально крысы жили в Восточной Азии.
Относительно крыс, отмечают ученые, у людей существует множество предрассудков и негативных впечатлений, хотя эти животные способны удивить не только обычного человека, но даже и самих специалистов. Только недавно науке стало известно, что этот вид способен проявлять альтруизм и сострадание. Крысы являются социальными животными, знакомыми с понятием репутации. Они стараются общаться с теми, кто ведет себя хорошо, и избегать «плохих личностей».
При этом крысы обладают альтруизмом. Они готовы помогать своим сородичам выбираться из ловушек и других опасных ситуаций даже в том случае, если у пострадавшего плохая репутация. После освобождения другого члена вида они могут проявлять радость и воодушевленность. Обычно она проявляется в форме взаимной игры и смеха. Последний неслышен человеческому уху, так как представляет собой ультразвук частотой 50 кГц.
Также у крыс развита мимика лица. С помощью ушей, носа и щек они способны передавать свои переживания. Например, испуганная крыса подожмет уши, раздует нос и щеки. Увидев такого сородича, другой представитель вида может расстроиться и начать сопереживать ему. Также стоит знать, что изначально крысы жили в Восточной Азии.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:24