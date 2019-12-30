Ученые рассказали о символе 2020 года: Крысы умеют смеяться и помогают друг другу





Относительно крыс, отмечают ученые, у людей существует множество предрассудков и негативных впечатлений, хотя эти животные способны удивить не только обычного человека, но даже и самих специалистов. Только недавно науке стало известно, что этот вид способен проявлять альтруизм и сострадание. Крысы являются социальными животными, знакомыми с понятием репутации. Они стараются общаться с теми, кто ведет себя хорошо, и избегать «плохих личностей».При этом крысы обладают альтруизмом. Они готовы помогать своим сородичам выбираться из ловушек и других опасных ситуаций даже в том случае, если у пострадавшего плохая репутация. После освобождения другого члена вида они могут проявлять радость и воодушевленность. Обычно она проявляется в форме взаимной игры и смеха. Последний неслышен человеческому уху, так как представляет собой ультразвук частотой 50 кГц.Также у крыс развита мимика лица. С помощью ушей, носа и щек они способны передавать свои переживания. Например, испуганная крыса подожмет уши, раздует нос и щеки. Увидев такого сородича, другой представитель вида может расстроиться и начать сопереживать ему. Также стоит знать, что изначально крысы жили в Восточной Азии.