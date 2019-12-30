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«Хочу сохранить гармонию»: Екатерина Климова рассказала о планах на следующий год

Известная российская актриса Екатерина Климова рассказала о том, как у нее прошел этот год, и поделилась планами на следующий. По словам знаменитости, ей нравится, как развиваются события в ее жизни, и она хочет сохранить текущую гармонию.
«Хочу сохранить гармонию»: Екатерина Климова рассказала о планах на следующий год

Екатерина Климова стала участницей программы «Ты не поверишь!» По словам актрисы, несмотря на развод со своим бывшим мужем Гелой Месхи, от которого родила дочь Беллу, она может назвать уходящий год удачным. Ей нравится, как развивались события, поэтому все, что ей хочется – чтобы в 2020-м все эти тенденции лишь продолжились. При этом знаменитость хочет сохранить баланс и гармонию между личной жизнью, творчеством и здоровьем. Это будет главной целью артистки на 2020 год. «Хочу, чтобы все так и оставалось», - констатировала она.

По словам Екатерины Климовой, ей иногда кажется, что любовь в ее жизни присутствует всегда и везде. Именно поэтому она не переживает за свою личную жизнь и уверена, что она наладится уже совсем скоро.

Также Екатерина Климова вспомнила съемки вместе с Филиппом Киркоровым в новогоднем мюзикле «Тысяча и одна ночь», снятом для НТВ. Его покажут прямо перед Новым годом. По словам актрисы, она получила много комплиментов от поп-короля, что положительно сказалась на их совместных съемках. Также знаменитость констатировала, что Филипп Киркоров отлично исполнил роль султана, ей даже показалось, что он родился специально для нее.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:07

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