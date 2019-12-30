Названы способы быстро и безопасно прогреть авто перед поездкой зимой





Современные автомобили не отличаются скоростью прогрева мотора, но прежде всего это относится к дизельным вариантам. Прежде всего машину следует качественно прогреть, чтобы сократить расход топлива и предотвратить быстрый износ двигателя. Также медленно прогревающийся агрегат дает более “грязный” выхлоп и долго прогревает салон, лишая личного комфорта. Скорость зависит от объемов мотора и его энергоэффективности, влияет исправность работы всех элементов и отопительной системы. Эксперты советуют ставить машину над теплотрассой, что поможет сэкономить несколько минут. Современным моделям достаточно добиться диапазона работы 2000-2500 об/мин. Однако нельзя перегружать холодный двигатель, чтобы не привести к поломке. Сначала работа ведется на холостом ходу, а потом можно начать неспешное движение.Иногда на дизельные машины ставят дополнительные системы подогрева, работающие на топливе из бака, но они могут существенно снизить заряд аккумулятора. Иногда в условиях Крайнего Севера мотор не глушат во время стоянки, а также пользуются системой автозапуска по температуре.