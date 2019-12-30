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Названы способы быстро и безопасно прогреть авто перед поездкой зимой

Эксперты рассказали, как быстро и безопасно прогреть машину перед поездкой зимой. Также были названы нюансы, с которыми могут столкнуться владельцы бензиновых и дизельных двигателей.

Современные автомобили не отличаются скоростью прогрева мотора, но прежде всего это относится к дизельным вариантам. Прежде всего машину следует качественно прогреть, чтобы сократить расход топлива и предотвратить быстрый износ двигателя. Также медленно прогревающийся агрегат дает более “грязный” выхлоп и долго прогревает салон, лишая личного комфорта. Скорость зависит от объемов мотора и его энергоэффективности, влияет исправность работы всех элементов и отопительной системы. Эксперты советуют ставить машину над теплотрассой, что поможет сэкономить несколько минут. Современным моделям достаточно добиться диапазона работы 2000-2500 об/мин. Однако нельзя перегружать холодный двигатель, чтобы не привести к поломке. Сначала работа ведется на холостом ходу, а потом можно начать неспешное движение.

Иногда на дизельные машины ставят дополнительные системы подогрева, работающие на топливе из бака, но они могут существенно снизить заряд аккумулятора. Иногда в условиях Крайнего Севера мотор не глушат во время стоянки, а также пользуются системой автозапуска по температуре.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:59

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