На Новый год Валентин Юдашкин поедет в Гонконг к дочери Галине и внукам
Российский модельер Валентин Юдашкин со своей супругой собирается посетить дочь Галину и внуков, проживающих сейчас в Гонконге, где у нее находится Дом моды. Об этом стилист сообщил на телеканале НТВ в эфире передачи «Ты не поверишь!»
По словам Валентина Юдашкина, чаще всего в Гонконг летает его супруга Марина Юдашкина, а ему из-за занятости не удается посещать родных людей. Модельер уже подготовился к поездке, для внуков в честь праздника он приобрел игрушечную железную дорогу и русские тульские пряники.
А вот супруга Владимира Преснякова-младшего ждет в качестве презента денежный подарок, поскольку между ними, как отметила Наталья Подольская, существуют товарно-денежные отношения. Однажды певец подарил ей платье в стиле «садо-мазо», но из-за ужасного внешнего вида его пришлось вернуть обратно в магазин.
Актер Иван Охлобыстин признался, что уже знает о своем новогоднем подарке. Он очень ждет от жены кофту с изображением обнаженной девушки, которую сам ей заказал.
По словам Валентина Юдашкина, чаще всего в Гонконг летает его супруга Марина Юдашкина, а ему из-за занятости не удается посещать родных людей. Модельер уже подготовился к поездке, для внуков в честь праздника он приобрел игрушечную железную дорогу и русские тульские пряники.
А вот супруга Владимира Преснякова-младшего ждет в качестве презента денежный подарок, поскольку между ними, как отметила Наталья Подольская, существуют товарно-денежные отношения. Однажды певец подарил ей платье в стиле «садо-мазо», но из-за ужасного внешнего вида его пришлось вернуть обратно в магазин.
Актер Иван Охлобыстин признался, что уже знает о своем новогоднем подарке. Он очень ждет от жены кофту с изображением обнаженной девушки, которую сам ей заказал.