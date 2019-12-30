Polestar представил новый электрический концепт для гонок Roborace
Компания Polestar представила новый электрический концепт под названием Polestar 1K. Автомобиль предназначен для участие в будущих гонках Roborace, где автомобили будут управляться автопилотом, а не людьми.
Электрический концепт Polestar 1K частично основан на флагманской модели производителя – Polestar 1, являющейся главным конкурентом для Tesla Model 3. Несмотря на это, новинка кардинально отличается от обычной версии гибридного автомобиля и получила революционный во многих смыслах дизайн. В первую очередь стоит отметить полное отсутствие кабины, ведь машина не подразумевает наличия людей внутри нее. Она изначально проектируется и создается для участие в гонках Roborace, где авто будут управлять сами собой.
Во всем остальном дизайн электрического концепта Polestar 1K нельзя назвать менее революционным. Передняя версия автомобиля получила необычный внешний вид, выделенный бампер, небольшую имитационную радиаторную решетку и головную оптику нестандартной формы. Сзади автомобиль поражает еще сильнее, отмечают автоэксперты. Там располагается массивный диффузор и большой светодиодный задний фонарь, занимающий значительную часть пространства.
Когда выйдет гоночный автомобиль на базе концепта Polestar 1K пока не известно. Старт гонок Roborace пока был отложен из-за того, что еще не все автомобильные производители готовы к выпуску необходимых для соревнований авто.
Электрический концепт Polestar 1K частично основан на флагманской модели производителя – Polestar 1, являющейся главным конкурентом для Tesla Model 3. Несмотря на это, новинка кардинально отличается от обычной версии гибридного автомобиля и получила революционный во многих смыслах дизайн. В первую очередь стоит отметить полное отсутствие кабины, ведь машина не подразумевает наличия людей внутри нее. Она изначально проектируется и создается для участие в гонках Roborace, где авто будут управлять сами собой.
Во всем остальном дизайн электрического концепта Polestar 1K нельзя назвать менее революционным. Передняя версия автомобиля получила необычный внешний вид, выделенный бампер, небольшую имитационную радиаторную решетку и головную оптику нестандартной формы. Сзади автомобиль поражает еще сильнее, отмечают автоэксперты. Там располагается массивный диффузор и большой светодиодный задний фонарь, занимающий значительную часть пространства.
Когда выйдет гоночный автомобиль на базе концепта Polestar 1K пока не известно. Старт гонок Roborace пока был отложен из-за того, что еще не все автомобильные производители готовы к выпуску необходимых для соревнований авто.
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:43