Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после удаления имплантов





Недавно Лере Кудрявцевой потребовалась операция по удалению имплантов, один из которых лопнул. В своем микроблоге звезда решила поднять тему некачественных изделий, которые приводят к серьезным последствиям. На данный момент телеведущая находится на реабилитации, откуда публикует новые фото и видео в социальных сетях. В Stories Кудрявцева впервые показала область груди, где видно, что объемы заметно уменьшились. Телеведущая запечатлела себя во время поедания сладостей.В комментариях большое число подписчиков поддерживают кумира в непростой ситуации и желают здоровья. Лера Кудрявцева выступает против имплантов, на своем примере показывая, к чему это может привести.