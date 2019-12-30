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Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии на базе Chromium

Компания Microsoft поделилась своими планами о выпуске обновлений для браузера Edge. Технологический гигант автоматически обновит программу до версии на базе открытого движка Chromium уже в январе 2020 года.
Microsoft автоматически обновит браузер Edge до версии на базе Chromium

Об этом Microsoft заявила на своем официальном сайте. Согласно плану, автоматическое обновление браузера Edge произойдет 15 января 2020 года. Оно будет касаться пользователей операционной системы Windows 10 1709 и более поздних ее версий. Таким образом программа перестанет функционировать на собственном движке компании Microsoft EdgeHTML, созданном специально для этого браузера еще в 2015 году, и перейдет на базу открытого Chromium. После этого технологический гигант обещает выпускать обновления для программы каждые 6 недель. В настоящий момент неизвестно, как смена движков скажется на опыте пользователей.

Напомним, браузер Microsoft Edge вышел в 2015 году и стал заменой и уже классического Internet Explorer. Изначально компания создала собственный движок для данной программы, но вскоре поняла, что он имеет множество проблем, а его поддержка как закрытого программного кода является невыгодной. Именно поэтому было принято решение перенести Edge на базу открытой системы Chromium. На ее основании были созданы и до сих пор функционируют одни из самых популярных в мире браузеров: Google Chrome, Opera, «Яндекс. Браузер» и другие известные в мире приложения.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:27

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