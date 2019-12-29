Жители Грозного поучаствовали в акции "Закаленная Россия – Здоровая страна"





В рамках указанной акции добровольцы отважились на заплыв, который проходил в “Грозненском море”, за чем наблюдали около 250 зрителей. Участие в движении приняли удостоенный звания Героя РФ Вахит Усмаев, представляющий местную администрацию Зелимхан Истамулов, а также стоящий во главе ФЗП в СКФО Заур Закраилов. Температура на улице в момент, когда происходило погружение, едва превышала 3 градуса. Перед заплывом все добровольцы-смельчаки прошли инструктаж, его автором стал Заур Закраилов, ранее вплавь преодолевший Байкал. После мероприятия глава Минспорта Чечни Муса Ханариков решил позвать участников на чаепитие.Акция, ориентированная на оздоровление россиян, имела место 29 декабря, охватив при этом все регионы страны.