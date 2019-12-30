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Калифорнийские полицейские подарили нарушившим ПДД водителям $5000

В преддверии Рождества полицейские из Калифорнии решили вместо наказания за мелкие нарушения ПДД подарить водителям деньги. Данная акция действует уже 5 лет и помогает улучшить взаимодействие граждан и полицейских.
Калифорнийские полицейские подарили нарушившим ПДД водителям $5000

Недавно водители из Калифорнии, сами того не зная, стали участниками благотворительной акции. Дело в том, что вместо штрафов местные полицейские вручили им подарки, которые заставили их лучше следовать ПДД. Накануне Рождества стражи порядка подарили 50-ти местным водителям, замеченным в мелких нарушениях ПДД, 100-долларовые купюры. Данную акцию решили провести в рамках кампании «50 добрых дел». Деньги на такое мероприятие смогла выделить Agriland Farming Company.

По словам руководителя полиции округа Мадера, шерифа Джея Варни, данная акция действует уже 5 лет и помогает улучшить взаимодействие граждан и полицейских. Однако не стоит исключать и особенный момент воспитания. Полицейские считают, что нарушителям лучше запомнится получение подарка, чем штраф, и в дальнейшем несоблюдение правил повлечёт за собой угрызения совести.

Такие подарки от полицейских местные жители приняли с восторгом, а самых впечатлительных это растрогало до слез. В общем, акция вышла сердечной и, как надеются многие, эффективной.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:28

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