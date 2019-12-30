Криштиану Роналду не спешит завершать карьеру по просьбе сына





Криштиану Роналду, как он сказал, готов играть ещё несколько лет и подчеркнул: выход на пенсию пока что в его планы не входит. Также важную роль в этом решении, очевидно, играет сын известного футболиста, Криштиану-джуниор. Он просит отца повременить с завершением карьеры, чтобы они могли играть в футбол вместе.Звёздный игрок также открыл для себя секрет долголетия - медитацию. Он считает, что это должно стать образом жизни. Футболист уделяет большое внимание своему эмоциональному и душевному состоянию, тратя в день по три часа на такое времяпровождение.