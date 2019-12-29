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Разработка новой боевой экипировки "Сотник" в России начнётся в 2020 году

В России хотят создать новую боевую экипировку, которая получит название "Сотник". Работу над ней, которая начнётся в 2020 году, будет вести центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.

По имеющимся данным, "Сотник" создаётся не в качестве недавно принятого на вооружение военного обмундирования "Ратник", а для его замены в перспективе. Последний завершился в 2015 году и стал поставляться в ВС РФ относительно недавно. Тем не менее, уже сейчас составляется тактико-техническое задание для будущей экипировки. Заказчиком выступает Министерство обороны России.

Этот проект будет состоять из трёх направлений - "Сотник-СИБ", "Сотник-СО" и "Сотник-БП". Они отличаются друг от друга различной функциональностью и, помимо этого, к ним создадут не только отдельные модули, но и новое стрелковое оружие, а также боеприпасы к нему. Не менее важным параметром является класс защиты бронежилета. Завершить проектную работу должны в 2023 году, а её осуществлением займётся центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения.

Отмечается, в настоящий момент основной экипировкой военных является "Ратник". Его защита представлена в виде керамических бронепластин, что обеспечивает пятый класс. Стандартный вариант весит 10 килограмм. Если же применить все средства для обеспечения безопасности и использовать накладки на бёдра, костюм станет в два раза тяжелее.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 22:30

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