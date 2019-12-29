США вернули на вооружение старый ракетный комплекс для противостояния «российской агрессии»





На вооружение Humvee Avenger вернулся благодаря личной инициативе начальника штаба армии США Джеймса МакКонвилля. Старый ракетный комплекс представляет собой модифицированный внедорожник Humvee, использующий противоракетную систему Avenger и пару ракет «Стингер». Его задачей является защита от снарядов противника, низколетящих самолетов и даже некоторых видов беспилотников. Впервые эту разработку приняли на вооружение в 1990 году.Ракетный комплекс Humvee Avenger призван уменьшить отставание американских систем ПВО, имеющих небольшой радиус действия. По мнению армии США, такое вооружение придется кстати во время противостояния с «российской агрессией». По словам экспертов, данную систему можно использовать как во время отдельных боевых столкновений и локальных стычек, так и в случае полномасштабной войны. Примечательно, что в документах американской армии РФ прямо не называется противником, однако формулировка «противостояние с противником, подобным России», считают эксперты, не оставляет свободы для других трактовок.