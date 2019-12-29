Ольга Жарикова: "Надеюсь, отношения наладятся во всем"

"Хочу скорее Новый год, кажется, что все должно измениться, все должно быть по другому, мы должны поумнеть и стать мудрее. Прислушиваться и иногда слышать других, у нас сухой год, мы не пьём, если только немного и никакого крепкого (я уже как несколько лет отказалась). Надеюсь отношения наладятся во всем, наладится и здоровье, а самое заветное я напишу в куранты, у меня всегда сбываются эти желания. И, наконец-то, мы решили, где и как будем праздновать, купили и упаковали всем подарки, кроме друг друга, и думаем не дарить их вовсе. Зато дома почти везде сказка, душа вложена, елочка живая, пушистая, очень нравится, правда сосны пахнут больше, мне кажется", - написала Ольга Жарикова.

В соцсети Instagram Ольга Жарикова написала трогательный пост, рассказав, что уходящий год многое у нее забрал, а потому она надеется, что в будущем у нее не будет разочарований, а 2020-й только даст, а не отнимет.Поклонники поддержали кумира трогательными пожеланиями счастья и здоровья, а также поинтересовались у звезды, как именно она пишет желания под бой курантов, чтобы они потом сбылись.