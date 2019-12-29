Пародисту Михаилу Грушевскому исполнилось 55 лет

В социальной сети Instagram артист поделился семейным фото, в комментарии к которому указал, что "он счастлив, ведь рядом его любимая семья, через несколько часов начинается его юбилейное шоу, а за счёт красивой даты он теперь «круглый отличник»".Артист получил поздравления от Игоря Николаева, Дениса Клявера, Елены Воробей, а также от многочисленных своих подписчиков.На счету у Грушевского много пародий на известных личностей, в том числе на действующего президента Владимира Путина. В своё время артист работал телеведущим, участвовал в шоу «Остаться в живых», был известен как актёр «Аншлага».