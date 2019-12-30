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«Армата» стал первым танком с туалетом по требованию российских генералов

Британское издание The Mirror опубликовало материал, посвященный «Арматам». Журналисты рассказали о том, что данная разработка стала первым в мире танком, оснащенным туалетом, и это было сделано по требованию российских генералов.
«Армата» стал первым танком с туалетом по требованию российских генералов

Армейские руководители высшего звена, отмечается в материале, были обеспокоены условиями, в которых солдаты вынуждены проводить длительные промежутки времени. В танках они находятся в небольшом замкнутом пространстве, не позволяющем им реализовывать свои жизненно необходимые нужды. Именно поэтому российские генералы потребовали, чтобы в новых «Арматах» были установлены туалеты.

Данная новость может удивить западных читателей, однако в России об этой особенности нового танка известно уже давно. Еще в марте 2019 года представитель завода, отвечающего за выпуск «Армат», заявил, что в машине появится санузел. Он призван решить проблему долгого нахождения экипажа в замкнутом пространстве. При этом эксперты отмечают, что съемные туалетные модули появились в последних версиях израильского танка «Меркава».

Напомним, впервые «Арматы» представили в 2015 году. Тогда Минобороны и «Уралвагонзавод» имели амбициозные планы по выпуску этого вооружения. Планировалось произвести 2,3 тысячи танков, однако позже ситуация изменилась. Техника оказалась слишком дорогой, и она до сих пор не принята на вооружение. Передача первой партии запланирована на 2020 год.

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Политика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:45

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