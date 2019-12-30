Названы российские звезды старше 40, которые выглядят моложе своих лет





Екатерине Стриженовой уже 51 год, и она недавно стала бабушкой, но при этом прекрасно выглядит и не теряет востребованности на телевидении. Эвелине Бледанс исполнилось 50, но звезда продолжает удивлять поклонников стройной фигурой и молодым лицом. Лере Кудрявцевой в следующем году будет 49 лет, а собственную привлекательность она объясняет генетическим даром. Анита Цой вдохновляет своих поклонников на положительные изменения, поскольку в свое время весила более 100 кг, но смогла похудеть. Тина Канделаки много трудится, чтобы добиться привлекательности, но благодаря этому в 44 года телеведущая имеет идеальный пресс и прекрасную фигуру.В список звезд, которые, несмотря на возраст, продолжают удивлять своим внешним видом, вошли Яна Рудковская, Анфиса Чехова, Татьяна Навка, Ани Лорак и Екатерина Климова.