АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
EUR 69.03 USD 62.03
Курс валют на 28.12.2019

Названы российские звезды старше 40, которые выглядят моложе своих лет

Среди российских звезд имеются такие, кто выглядит моложе своих лет. В Сети опубликован перечень знаменитостей, которым больше 40 лет, но их внешности завидуют даже некоторые молодые коллеги.

Екатерине Стриженовой уже 51 год, и она недавно стала бабушкой, но при этом прекрасно выглядит и не теряет востребованности на телевидении. Эвелине Бледанс исполнилось 50, но звезда продолжает удивлять поклонников стройной фигурой и молодым лицом. Лере Кудрявцевой в следующем году будет 49 лет, а собственную привлекательность она объясняет генетическим даром. Анита Цой вдохновляет своих поклонников на положительные изменения, поскольку в свое время весила более 100 кг, но смогла похудеть. Тина Канделаки много трудится, чтобы добиться привлекательности, но благодаря этому в 44 года телеведущая имеет идеальный пресс и прекрасную фигуру.

В список звезд, которые, несмотря на возраст, продолжают удивлять своим внешним видом, вошли Яна Рудковская, Анфиса Чехова, Татьяна Навка, Ани Лорак и Екатерина Климова.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Армата» стал первым танком с туалетом по требованию российских…
Калифорнийские полицейские подарили нарушившим ПДД водителям…
«Во рту взорвался вулкан»: Бари Алибасов опроверг слухи, что история с отравлением…
«Я скептически отношусь к институту семьи»: Прохор Шаляпин рассказал, почему не собирается…
Максим Фадеев встретит 2020 год на борту…
LG готовится выпустить шкаф-теплицу для выращивания зелени в…
Настя Каменских покорила поклонников дерзким…
Пародисту Михаилу Грушевскому исполнилось 55…
США вернули на вооружение старый ракетный комплекс для противостояния «российской…
“Чувствую себя Марлен Дитрих”: Дарья Мороз снялась в нижнем…
Сход лавины в Альпах стал причиной гибели женщины и двоих…
Стало известно, как имена людей влияют на выбор…
Фотографией у елки с «подозрительно округлившимся» животом Глюк'оZа спровоцировала слухи о…
В США упавшая с неба рыба разбила лобовое стекло…
Разработка новой боевой экипировки "Сотник" в России начнётся в 2020…
Глафира Тарханова снялась в новогодней фотосессии в воздушном…
Эксперты назвали 3 простых способа увеличить сексуальное…
«Я плачу за результат»: Яна Рудковская устроила скандал из-за новогодней…
Никита Джигурда отказался продавать арабам парижскую квартиру на Елисейских полях за 1,5 млн…
Психолог Альдо Сивико озвучил 7 причин, почему трудно исполнить новогодние…
Стоимость подписки на Xbox Game Pass Ultimate подешевела на…
Ольга Жарикова: "Надеюсь, отношения наладятся во…
Мать Тимати Симона Юнусова прокомментировала видео, где внучка Алиса облизывает её…
Как мать звезды «Дом-2» Насти Ивановой отреагировала на ее…
«Муж - громко сказано»: Лиза Триандафилиди высказалась о браке с Лешей…
Жители Грозного поучаствовали в акции "Закаленная Россия – Здоровая…
Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
Телеведущий Влад Кадони начал искать истинную причину расставания Захара Саленко и Яны…
Ученые выяснили, что вулканизм тесно связан с вращением…
Эксперты: Витамины группы В, D, E, С снижают вероятность быстрого…
Ксения Собчак: "Я не использовала свои…
"То, что я делаю с лицом, — это не конец": Милена Безбородова объяснила свои частые визиты к…
Лолита Милявская хочет от Деда Мороза адекватного и работающего…
Преданная фанатка Ольги Бузовой потратила три миллиона рублей, чтобы стать похожей на…
Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева: «После проекта мне начали писать бывшие…
О программе новогодней ночи на ВДНХ рассказала заммэра Москвы Наталья…
Немцы отвели Владимиру Путину и Ангеле Меркель ведущую роль в международной политике в 2020…
Составлен ТОП-3 легендарных американских…
"Пришлю прайс": Алена Водонаева прокомментировала слова Ивана Охлобыстина о ее призыве не рожать в…
Участник проекта "Дом-2" Виктор Литвинов признался, что подрался с женихом Татьяны…
Просмотреть все новости