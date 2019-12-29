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Телеведущий Влад Кадони начал искать истинную причину расставания Захара Саленко и Яны Шафеевой

Как известно, в реальном времени участники проекта "Дом-2" Захар Саленко и Яна Шафеева расстались и даже находятся на разных съемочных площадках. Однако телеведущий Влад Кадони хочет все же узнать истину и выяснить причину распада одной их самых ярких пар.
Телеведущий Влад Кадони начал искать истинную причину расставания Захара Саленко и Яны Шафеевой

Телеведущий Влад Кадони уже успел по отдельности пообщаться с Захаром Саленко и Яной Шафеевой и узнать их мнение друг о друге. Проектант поспешил назвать экс-избранницу подлым человеком, ведь она, как считают и многие телезрители, специально создает скандалы, портя репутацию молодого человека.

Яна Шафеева же назвала Захара Саленко мелким пакостником. Он не раз сильно сжимал руку девушки, при этом при всех говоря ей ласковые и приятные слова, а без посторонних обижал и оскорблял брюнетку. Зрители же отмечают, что до последнего верили в одну их самых ярких пар на реалити-шоу, ведь они очень подходят друг другу.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:04

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