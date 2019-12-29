Телеведущий Влад Кадони начал искать истинную причину расставания Захара Саленко и Яны Шафеевой





Телеведущий Влад Кадони уже успел по отдельности пообщаться с Захаром Саленко и Яной Шафеевой и узнать их мнение друг о друге. Проектант поспешил назвать экс-избранницу подлым человеком, ведь она, как считают и многие телезрители, специально создает скандалы, портя репутацию молодого человека.Яна Шафеева же назвала Захара Саленко мелким пакостником. Он не раз сильно сжимал руку девушки, при этом при всех говоря ей ласковые и приятные слова, а без посторонних обижал и оскорблял брюнетку. Зрители же отмечают, что до последнего верили в одну их самых ярких пар на реалити-шоу, ведь они очень подходят друг другу.