Ученые из США основали альянс для прорыва квантовых технологий в науке
Эксперты вузов США основали альянс для прогресса квантовых технологий в науке. Имеется в виду объединение Quantum Information Edge.
Возглавят новосозданную группу такие научно-исследовательские учреждения: Национальные лаборатории Сандия и Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. В объединение вошли и другие университеты и институты. Один из партнеров группы сообщает, что США близки к прогрессу в квантовой информатике, общий труд будет способствовать выходу на новейший этап в данной сфере.
Quantum Information Edge использует аппаратные подходы, включая сверхпроводящие квантовые биты и ловушки ионов. Планируется проведение опытов, помогающих в устранении шума, снизятся ошибки в квантовых процессорах, будут созданы новые вычислительные алгоритмы, чтобы управлять кубитами, разработают новые методы производства и управления последними. Специалисты станут тесно сотрудничать с организациями, выпускающими элементы квантовых систем.
Возглавят новосозданную группу такие научно-исследовательские учреждения: Национальные лаборатории Сандия и Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. В объединение вошли и другие университеты и институты. Один из партнеров группы сообщает, что США близки к прогрессу в квантовой информатике, общий труд будет способствовать выходу на новейший этап в данной сфере.
Quantum Information Edge использует аппаратные подходы, включая сверхпроводящие квантовые биты и ловушки ионов. Планируется проведение опытов, помогающих в устранении шума, снизятся ошибки в квантовых процессорах, будут созданы новые вычислительные алгоритмы, чтобы управлять кубитами, разработают новые методы производства и управления последними. Специалисты станут тесно сотрудничать с организациями, выпускающими элементы квантовых систем.
Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:27