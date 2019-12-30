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Ученые из США основали альянс для прорыва квантовых технологий в науке

Эксперты вузов США основали альянс для прогресса квантовых технологий в науке. Имеется в виду объединение Quantum Information Edge.

Возглавят новосозданную группу такие научно-исследовательские учреждения: Национальные лаборатории Сандия и Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. В объединение вошли и другие университеты и институты. Один из партнеров группы сообщает, что США близки к прогрессу в квантовой информатике, общий труд будет способствовать выходу на новейший этап в данной сфере.

Quantum Information Edge использует аппаратные подходы, включая сверхпроводящие квантовые биты и ловушки ионов. Планируется проведение опытов, помогающих в устранении шума, снизятся ошибки в квантовых процессорах, будут созданы новые вычислительные алгоритмы, чтобы управлять кубитами, разработают новые методы производства и управления последними. Специалисты станут тесно сотрудничать с организациями, выпускающими элементы квантовых систем.

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Наука
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 05:27

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