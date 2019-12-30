Ученые из США основали альянс для прорыва квантовых технологий в науке





Возглавят новосозданную группу такие научно-исследовательские учреждения: Национальные лаборатории Сандия и Национальная лаборатория Лоуренса Беркли. В объединение вошли и другие университеты и институты. Один из партнеров группы сообщает, что США близки к прогрессу в квантовой информатике, общий труд будет способствовать выходу на новейший этап в данной сфере.Quantum Information Edge использует аппаратные подходы, включая сверхпроводящие квантовые биты и ловушки ионов. Планируется проведение опытов, помогающих в устранении шума, снизятся ошибки в квантовых процессорах, будут созданы новые вычислительные алгоритмы, чтобы управлять кубитами, разработают новые методы производства и управления последними. Специалисты станут тесно сотрудничать с организациями, выпускающими элементы квантовых систем.