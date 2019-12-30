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«Я скептически отношусь к институту семьи»: Прохор Шаляпин рассказал, почему не собирается жениться

Прохор Шаляпин во время участия в програме «Звезды сошлись» на телеканале НТВ рассказал, что не планирует жениться и иметь детей. «Я скептически отношусь к институту семьи», - заметил музыкант.
«Я скептически отношусь к институту семьи»: Прохор Шаляпин рассказал, почему не собирается жениться

Прохор Шаляпин свое скептическое отношение к институту брака и нежелание в будущем жениться и заводить детей, объяснил тем, что в его семье никто из родственников не общается. По словам музыканта, он с девяти лет не контактирует с родным братом, так как не может забыть его хамского отношения к их матери. Также артист рассказал, его родственники не дружат между собой, и все только ожидают, чтобы кто-то умер, и оставил им наследство. Поэтому Шаляпин заявил, он планирует свое имущество оставить государству, так как не желает, чтобы его материальные ценности достались брату, как ближайшему родственнику.

Певец также поделился со зрителями информацией о своей крестной матери. По словам Шаляпина, женщину сильно избил любовник, который младше ее на 15 лет. От полученных травм она попала в реанимацию, но сейчас ее состояние улучшилось. В случае смерти родственницы все расходы на похороны пришлось бы взять на себя музыканту.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 00:02

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