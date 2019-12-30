«Я скептически отношусь к институту семьи»: Прохор Шаляпин рассказал, почему не собирается жениться





Прохор Шаляпин свое скептическое отношение к институту брака и нежелание в будущем жениться и заводить детей, объяснил тем, что в его семье никто из родственников не общается. По словам музыканта, он с девяти лет не контактирует с родным братом, так как не может забыть его хамского отношения к их матери. Также артист рассказал, его родственники не дружат между собой, и все только ожидают, чтобы кто-то умер, и оставил им наследство. Поэтому Шаляпин заявил, он планирует свое имущество оставить государству, так как не желает, чтобы его материальные ценности достались брату, как ближайшему родственнику.Певец также поделился со зрителями информацией о своей крестной матери. По словам Шаляпина, женщину сильно избил любовник, который младше ее на 15 лет. От полученных травм она попала в реанимацию, но сейчас ее состояние улучшилось. В случае смерти родственницы все расходы на похороны пришлось бы взять на себя музыканту.