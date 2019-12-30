Раскрыты подробности о новой клавиатуре для Apple iPad





По предположениям аналитиков, в компании из Купертино желают сохранить за собой звание самой технологичной, а потому активно работают над усовершенствованием Apple iPad. Инженеры хотят отказаться от Smart Keyboard Folio и уже в следующем году представят поклонникам бренда новую технологию. Аналитики изучили патентные заявки Apple и предполагают, что речь идёт об обновлённой панели с трекпадом, встроенным в неё, но при этом он не будет представлен отдельно. Между основой и кнопками разместят главный сенсор, который получит функционал, позволяющий при нажатии менять свою ёмкость. Пока не ясно, как разработчики хотят это реализовать, но известно, для этого нужно создать специальный алгоритм, чтобы тот мог распознавать, какие именно действия намерен произвести пользователь.Помимо этого, в новом iPad могут реализовать технологию, запатентованную в 2016 году. Речь идёт о клавиатуре, созданной для планшета с Touch Bar. Официальных же заявлений по этому поводу пока не поступало.