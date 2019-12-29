О программе новогодней ночи на ВДНХ рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина
Незабываемую новогоднюю ночь пригласила встретить всех, кто проводит эти дни в Москве, столицы Наталья Сергунина. В этом году ВДНХ отметила 80-летие, и для новогодних праздников подготовлена особо яркая программа.
«На ВДНХ разместится сразу несколько праздничных площадок, которые будут работать до трех часов ночи», - рассказала Наталья Сергунина. Основной концерт состоится у главного входа, продлится он два часа. Для зрителей выступят самые известные певцы и ансамбли – от «ВИА Гра» до Наргиз и Алексея Воробьева. В новогоднюю ночь небо над павильонами расцветят потрясающие фейерверки, на катке развернется ледовое шоу «Зимняя сказка», затем на нем состоится выступление популярных артистов. Зрителей ждут карнавальное шествие, танцы, выступление ди-джеев сразу на нескольких площадках. Аллеи выставки волшебно преобразились к новому году, световые инсталляции будут работать до февраля. Подробная программа празднования – на официальном сайте мэра Москвы.
«На ВДНХ разместится сразу несколько праздничных площадок, которые будут работать до трех часов ночи», - рассказала Наталья Сергунина. Основной концерт состоится у главного входа, продлится он два часа. Для зрителей выступят самые известные певцы и ансамбли – от «ВИА Гра» до Наргиз и Алексея Воробьева. В новогоднюю ночь небо над павильонами расцветят потрясающие фейерверки, на катке развернется ледовое шоу «Зимняя сказка», затем на нем состоится выступление популярных артистов. Зрителей ждут карнавальное шествие, танцы, выступление ди-джеев сразу на нескольких площадках. Аллеи выставки волшебно преобразились к новому году, световые инсталляции будут работать до февраля. Подробная программа празднования – на официальном сайте мэра Москвы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:30