Ксения Собчак: "Я не использовала свои связи"

«Мечта навсегда останется мечтой, если у тебя нет денег для ее осуществления. Очень важно вначале заработать первый капитал, потренироваться, чтобы потом ты мог заняться тем бизнесом, который ты бы хотел. Нам всем хочется быть Стивом Джобсом, но мы не все родились такими. Надо реально оценивать, твоя мечта — та, что останется в письменном столе, или нет», — отметила телеведущая.





В "Яндекс. Эфире" Ксения Собчак и Ирина Хакамада побеседовали на тему того, что важнее в жизни - иметь деньги или мечту. Светская львица отметила, всегда стоит думать о материальной стороне, иначе мечты реализовать не получится, а вот Ирина Хакамада, напротив, убеждена, важно иметь мечту и стремиться к ней.В ходе беседы Ксения Собчак рассказала о своем опыте, ведь она из телеведущей проекта "Дом-2" смогла стать одной из самых популярных и востребованных знаменитостей, известным блогером, социальным деятелем и светской львицей, даже снялась в одной из ролей в сериале. Звезда поспешила отметить, все свои связи она "профукала", хотя многие считают наоборот. Для нее было важно всего добиться самой, а не с помощью родителей или знакомых. Ксения Собчак добавила, что для нее всегда было унизительным использовать знакомства в своих целях, а вот материальная сторона для супруги Константина Богомолова очень важна.