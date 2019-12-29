Немцы отвели Владимиру Путину и Ангеле Меркель ведущую роль в международной политике в 2020 году





Канцлера Германии выбрали 22% опрошенных людей, а Владимира Путина – 20%. В тройке лидеров оказался и Эмманюэль Макрон, который за последний год укрепил свои позиции на международной арене, его результат – 19%. Президент США Дональд Трамп оказался по мнению немцем лишь на четвертой строчке – 16%. Пятым по значимости политиком в предстоящем 2020 году жители ФРГ назвали Урсулу фон дер Ляйен, являющуюся главой Еврокомиссии. Ее результат – 12%. Отдельно эксперты отмечают мнение немцев относительно Аннегреты Крамп-Карренбауэр, являющейся преемницей Ангелы Меркель в качестве главы Христианско-демократического союза. Лишь 3% жителей Германии отвели ей ведущую роль в международной политике.29% опрошенных респондентов уверены в том, что лидеры ведущих стран мира не смогут справиться с текущим вызовами, и проблемы лишь продолжат усугубляться и накапливаться. 55% жителей Германии выступили против того, чтобы страна отправляла свои войска в горячие точки для поднятия международного статуса. Только 27% респондентов поддержали такую инициативу, остальные воздержались от ответа. При этом организаторы опроса не сообщили, сколько людей приняли в нем участия.