Эксперты: Информацию на жёстком диске ПК можно восстановить с помощью специальных программ





Внезапной поломке подвержены все технически сложные устройства, даже жёсткий диск на компьютере. Специалисты выяснили, есть ли у пользователя шанс в случае надобности спасти если не сам HDD (hard disk drive), то хотя бы информацию, которая на нём хранится. Как известно, в состав HDD входят электронные платы, пластины для хранения информации, магнитные головки и шпиндели, и всё это объединяет один корпус. Не стоит жёсткий диск подвергать падению или ударам, а также необходимо учитывать естественное физическое старение компонента.Если возникла механическая поломка, то лучше предоставить возможность специалисту починить устройство. В другой ситуации можно лично заняться решением проблемы. После обнаружения неисправности необходимо немедленно отключить ПК или жесткий диск. Можно использовать базовую систему ввода-вывода BIOS и перейти в раздел Boot, просмотрев, отображается ли Hard Disk Drives. Устройство можно подсоединить к другим компьютерам и проверить, что привело к неисправности.Стоит отметить, информация, которая имеется на диске, может быть сохранена, если использовать специальные платные программы. Однако обращение к специалисту будет более эффективным.