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Эксперты: Информацию на жёстком диске ПК можно восстановить с помощью специальных программ

Специалисты рассказали, есть ли у пользователя шанс в случае надобности спасти если не сам HDD, то хотя бы информацию, которая на нём хранится. Для этого необходимо использовать специальные платные программы.

Внезапной поломке подвержены все технически сложные устройства, даже жёсткий диск на компьютере. Специалисты выяснили, есть ли у пользователя шанс в случае надобности спасти если не сам HDD (hard disk drive), то хотя бы информацию, которая на нём хранится. Как известно, в состав HDD входят электронные платы, пластины для хранения информации, магнитные головки и шпиндели, и всё это объединяет один корпус. Не стоит жёсткий диск подвергать падению или ударам, а также необходимо учитывать естественное физическое старение компонента.

Если возникла механическая поломка, то лучше предоставить возможность специалисту починить устройство. В другой ситуации можно лично заняться решением проблемы. После обнаружения неисправности необходимо немедленно отключить ПК или жесткий диск. Можно использовать базовую систему ввода-вывода BIOS и перейти в раздел Boot, просмотрев, отображается ли Hard Disk Drives. Устройство можно подсоединить к другим компьютерам и проверить, что привело к неисправности.

Стоит отметить, информация, которая имеется на диске, может быть сохранена, если использовать специальные платные программы. Однако обращение к специалисту будет более эффективным.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:31

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