Дерматолог Хани Аль-Назер рассказал о способах защиты кожи зимой





Экс-глава Научно-исследовательского института Египта Хани Аль-Назер считает, что холод является первой причиной сухости кожи зимой. У обладателей чувствительного кожного покрова имеется большая вероятность раздражения. При воздействии низких температур эксперт рекомендует воздерживаться от носки шерстяных вещей, часто провоцирующих приступы аллергии. Среди симптомов подобной реакции оказываются зуд, волдыри, покраснение, отечность, а также кашель, насморк и одышка. Это поможет предотвратить одежда из хлопка.Дерматолог призвал родителей тепло одевать своих детей, а также использовать питательные крема для их кожи. В уязвимой группе находятся пожилые люди, которым тоже следует всегда использовать защищающие кожный покров средства.