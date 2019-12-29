«Муж - громко сказано»: Лиза Триандафилиди высказалась о браке с Лешей Чайчицем





Леша и Лиза официально уже развелись, но пользователям Сети до сих пор не дает покоя тот факт, что одна из самых гармоничных и красивых пар проекта, так просто разошлась. Они пытаются всеми возможными способами выяснить и желательно у самих ребят, почему распался их союз. С некоторой периодичностью, даже по очереди, подписчики пишут каждому из супругов. И вот, подобный вопрос задали и Лизе Триандафилиди.В своем ответе девушка полностью обесценила тот момент, когда они были вместе. Так, она отметила, что бывший муж - это слишком громко сказано, потому что их брак продлился всего три месяца, и если бы они встретились в реальной жизни, то, скорее всего, не поженились бы. По ее словам, они очень разные люди.Пока же Лиза не собирается встречаться с кем-то вновь и отмечает, у нее другие планы на жизнь, а отношения будут ей мешать в их осуществлении. Лиза Триандафилиди говорит, что хочет сначала познакомиться с собой, а уже потом строить любовь.