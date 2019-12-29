Сход лавины в Альпах стал причиной гибели женщины и двоих детей





По имеющимся данным, туристка прибыла из Германии вместе с дочерью. Вторая погибшая девочка не приходилась ей родственницей. Катаясь рядом на лыжах по подготовленной для этого трассе, все три человека стали жертвами схода снежной массы с горного склона. Мать и её 7-летняя дочь были уже мертвы, когда их обнаружили спасатели, а другая девочка, чей возраст соответствовал первому погибшему ребёнку, умерла в больнице.Известно, в течение 28 декабря в этом районе трижды сходила лавина, отчего местные власти ввели третий из пяти возможных уровень лавинной опасности. Хозяева трассы, где произошёл несчастный случай, отметили, специалисты проинспектировали её утром и дали добро на использование. Не исключено, считают они, лавину спровоцировала группа лыжников, которая каталась вне проложенного маршрута.