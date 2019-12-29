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"То, что я делаю с лицом, — это не конец": Милена Безбородова объяснила свои частые визиты к косметологу

Участница и звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова объяснила, зачем она так часто ходит к косметологу. Только недавно возлюбленная Алексея Безуса рассказала, что лечит бруксизм, а теперь отметила, то, что она делает со своим лицом, - не конец, процедуры будет проходить проектантка еще долго.
"То, что я делаю с лицом, — это не конец": Милена Безбородова объяснила свои частые визиты к косметологу

Звезда проекта "Дом-2" Милена Безбородова после того, как рассказала о бруксизме, многие поклонники стали расспрашивать ее, зачем делать косметологические процедуры так часто. Бруксизм - это напряжение жевательных мышц, как объяснила возлюбленная Алексея Безуса, из-за недуга у нее сильно болит голова, постоянно чувствуется напряжение, начинают скрипеть и стачиваться зубы, чего она очень не хочет. Чтобы облегчить свое состояние, участница реалити-шоу каждый день ходит на уколы к косметологу, так мышцы расслабляются и в итоге приходят в нормальное состояние. При этом звезда отмечает, что не обязательно прибегать к услугам именно косметолога, ведь такие уколы может делать и стоматолог.

Милена Безбородова также призналась, что из-за бруксизма меняется форма лица, нижняя часть становится более массивной, она этого не хочет. Перемены во внешности дают избраннице Алексея Безуса уверенность в себе, а потому останавливаться она не планирует. Девушка после пластики груди стала чувствовать себя по-другому, и процедуры для лица - это еще не конец, добавила она. Проектантка планирует каждый год корректрировать свою внешность, в том числе и лицо, чтобы даже в возрасте оно было милым и аккуратным. Тем не менее, Безбородова добавляет, что будет делать все в меру, не переусердствовав.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:52

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