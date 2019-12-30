Стало известно, какие машины входят в автопарк Ким Кардашьян





Ким Кардашьян приобрела себе сразу две машины Rolls Royce Phantom: черную и белую. В коллекции теледивы также имеется Mercedes-Benz G63, оснащенный 5,5-литровым агрегатом мощностью 544 л. с. Также модель ездит на Ferrari 458 Italia, которая разгоняется до 200 км/ч. Наиболее необычной моделью в автопарке знаменитости стал Mercedes-McLaren SLR.Не так давно Кардашьян приобрела себе Bentley Continental GTC, а также два автомобиля британского бренда Range Rover: снова черного и белого цвета.