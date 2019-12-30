Lincoln представил революционный концепт для любителей скорости
Производитель Lincoln показал революционный концепт автомобиля, в который сложно поверить. Компания представила разработку, предназначенную специально для любителей скорости. Авто должно быть полностью автономным.
По словам представителей Lincoln, сейчас на рынке доминирует идея о том, что в скором будущем автомобили станут самоуправляемыми. В этом направлении развиваются практически все производители транспортных средств. При этом некоторые привычки и требования клиентов всегда остаются неизменными, одна из них – жажда скорости. Представленный концепт рассчитан на тех, кто желает автономную модель, способную на быструю езду.
По задумке Lincoln автомобиль должен получить футуристический дизайн, отличный от всего того, что сейчас есть на рынке. Производитель решил скрыть передние колеса машины под ее корпусом, а переднюю часть сделать такой, чтобы сопротивление воздуха было минимальным. Плавные черты автомобиля сделают его похожим на лодку, рассекающую водную гладь.
В салоне концепта Lincoln нет руля, он просто не предусмотрен, так как автомобиль должен быть полностью автономным. Несмотря на это модель получила лобовое стекло, начинающееся буквально с уровня ног и заканчивающееся выше головы. Это позволит любителям быстрой езды в полной мере наслаждаться поездками по трассе на высоких скоростях. Эксперты уже успели назвать концепт автомобилем будущего.
По словам представителей Lincoln, сейчас на рынке доминирует идея о том, что в скором будущем автомобили станут самоуправляемыми. В этом направлении развиваются практически все производители транспортных средств. При этом некоторые привычки и требования клиентов всегда остаются неизменными, одна из них – жажда скорости. Представленный концепт рассчитан на тех, кто желает автономную модель, способную на быструю езду.
По задумке Lincoln автомобиль должен получить футуристический дизайн, отличный от всего того, что сейчас есть на рынке. Производитель решил скрыть передние колеса машины под ее корпусом, а переднюю часть сделать такой, чтобы сопротивление воздуха было минимальным. Плавные черты автомобиля сделают его похожим на лодку, рассекающую водную гладь.
В салоне концепта Lincoln нет руля, он просто не предусмотрен, так как автомобиль должен быть полностью автономным. Несмотря на это модель получила лобовое стекло, начинающееся буквально с уровня ног и заканчивающееся выше головы. Это позволит любителям быстрой езды в полной мере наслаждаться поездками по трассе на высоких скоростях. Эксперты уже успели назвать концепт автомобилем будущего.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:45