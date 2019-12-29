В США упавшая с неба рыба разбила лобовое стекло автомобиля
В США с неба упала огромная рыба, которая раздробила лобовое стекло машины. Карпа на авто уронила хищная птица.
Большой карп свалился на лобовое стекло машины уроженке США Рис Уолстон. Она ехала домой и увидела огромную птицу, несущую рыбу в когтях. Далее пернатое скинуло добычу на лобовое стекло авто, которое раскололось после удара.
Рис Уолстон сообщила, что забеспокоилась, чтобы осколками не ранило ее трехлетнюю дочку, находящуюся в машине. Семья американки приняла решение о необходимости разыскать водного жителя, для того, чтобы предъявить его страховой компании во избежание сомнений в причине порчи стекла.
Большой карп свалился на лобовое стекло машины уроженке США Рис Уолстон. Она ехала домой и увидела огромную птицу, несущую рыбу в когтях. Далее пернатое скинуло добычу на лобовое стекло авто, которое раскололось после удара.
Рис Уолстон сообщила, что забеспокоилась, чтобы осколками не ранило ее трехлетнюю дочку, находящуюся в машине. Семья американки приняла решение о необходимости разыскать водного жителя, для того, чтобы предъявить его страховой компании во избежание сомнений в причине порчи стекла.
Происшествия
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 22:40