В США упавшая с неба рыба разбила лобовое стекло автомобиля





Большой карп свалился на лобовое стекло машины уроженке США Рис Уолстон. Она ехала домой и увидела огромную птицу, несущую рыбу в когтях. Далее пернатое скинуло добычу на лобовое стекло авто, которое раскололось после удара.Рис Уолстон сообщила, что забеспокоилась, чтобы осколками не ранило ее трехлетнюю дочку, находящуюся в машине. Семья американки приняла решение о необходимости разыскать водного жителя, для того, чтобы предъявить его страховой компании во избежание сомнений в причине порчи стекла.