Дочь Александра Серова пожаловалась на "бытовуху" в семейной жизни

В уходящем году наследница Серова связала себя узами брака, а теперь призналась, что “бытовуха” не обошла стороной и ее семью. Это особенно актуально для приготовления пищи и уборки в доме, которые не вызывают у нее восторга. Мишель Серова отметила, ее муж любит порядок, а она неуклюжая.Александр Серов серьезно отнесся к выбору спутника жизни своей единственной наследницы. Перед свадьбой он решил позвать будущего зятя для знакомства и задал ему несколько вопросов.Торжественная церемония прошла в два этапа: в ЗАГСе и на пышном банкете, который организовали спустя неделю. Больше всего Мишель Серова обрадовалась свадебному подарку от друзей мужа, преподнесших молодоженам путешествие на Бали. Там влюбленные провели свой медовый месяц.