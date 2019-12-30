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Дочь Александра Серова пожаловалась на "бытовуху" в семейной жизни

Дочь отечественного исполнителя Александра Серова поделилась информацией о “бытовухе”, с которой сталкивается в семейной жизни. Мишель Серова решилась высказаться по этому поводу при посещении студии передачи “Звезды сошлись”.

В уходящем году наследница Серова связала себя узами брака, а теперь призналась, что “бытовуха” не обошла стороной и ее семью. Это особенно актуально для приготовления пищи и уборки в доме, которые не вызывают у нее восторга. Мишель Серова отметила, ее муж любит порядок, а она неуклюжая.

Александр Серов серьезно отнесся к выбору спутника жизни своей единственной наследницы. Перед свадьбой он решил позвать будущего зятя для знакомства и задал ему несколько вопросов.

Торжественная церемония прошла в два этапа: в ЗАГСе и на пышном банкете, который организовали спустя неделю. Больше всего Мишель Серова обрадовалась свадебному подарку от друзей мужа, преподнесших молодоженам путешествие на Бали. Там влюбленные провели свой медовый месяц.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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