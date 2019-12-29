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Диетолог Нурия Дианова рассказала, чем заменить вредные блюда на Новый год

Врач-диетолог Нурия Дианова рассказала о блюдах, которые следует включить в новогоднее меню, чтобы не навредить организму. Также эксперт предложила замену вредным продуктам на более полезные.

Нурия Дианова считает, что исключение из новогоднего застолья многокомпонентных салатов, заправленных майонезом, позволит избежать проблем со здоровьем. Эксперт рекомендует оставить только один жирный салат и употреблять его в небольшом количестве. Другие блюда, чтобы уберечься от болезней желудочно-кишечного тракта, диетолог предлагает заменить на более полезные. Особое внимание она уделила соусам для заправки салатов. От покупного майонеза, по словам эксперта, следует полностью отказаться, заменив его домашним. Кроме того, салаты можно заправлять обезжиренным йогуртом или оливковым маслом.

По словам диетолога, в новогоднюю ночь также лучше отказаться от круп и продуктов, содержащих крахмал, а для гарнира использовать запеченные овощи или овощи на пару. Также, для восстановления кислотно-щелочного баланса, необходимо есть много свежих овощей и зелени, а от солений следует воздержаться. Алкоголь и жирные продукты следует употреблять в умеренном количестве.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:58

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