Звезда «Дом-2» Саша Ульянцева: «После проекта мне начали писать бывшие друзья»





Всего пару месяцев назад Саша Ульянцева покинула «Дом-2», но ее жизнь уже сейчас изменилась кардинальным образом. Она рассталась с Дмитрием Горхом, а также приехала пока во Владивосток. По словам девушки, она, как и до проекта, работает мастером в области красоты. В этом направлении она и хочет развиваться, а также в будущем планирует переехать в Москву, чтобы там открыть собственную студию, где будут предоставлять косметологические услуги.Призналась Саша Ульянцева и в том, что теперь ее узнают на улицах, но ей это не совсем нравится. Девушку такой факт смущает, хотя ей и говорят, что она очень человечная и настоящая. Подчеркивает Ульянцева, после участия в шоу объявились и ее бывшие друзья. Но Саша говорит, что они давно дали понять, кто есть кто, и прошлое осталось в прошлом.Отмечает Саша Ульянцева и то, что ей очень приятно, когда ей пишут, чтобы она опять пришла на «Дом-2», но пока она планирует двигаться в другом направлении, хотя и чувствовала, на шоу занимала свое место.