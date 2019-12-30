Хакеры из Украины взломали более 20 тысяч серверов по всему миру





По имеющимся данным, преступники на протяжении пяти лет осуществляли незаконную деятельность. Свою группировку, состоящую из трёх граждан Украины и иностранца, они организовали в 2014 году и с тех пор регулярно взламывали как аккаунты частных лиц, так и небольших компаний. Свою деятельность хакеры осуществляли не только на территории родной страны, то также и за её пределами, атакуя жителей Европы и США. Цели для этого они находили на специальных сервисах, получая заказы от сторонних лиц. Иногда киберпреступники похищали личную информацию, а также нередко подключались к чужим персональным компьютерам для скрытого майнинга криптовалюты. Чтобы добиться своего, мошенники использовали бреши в защите операционной сети Windows и, кроме того, атаковали сервера при помощи DDoS-программы и нет-ботов.После ареста хакеров представители полиции получили данные о многих ограбленных людях. Злоумышленники за годы деятельности смогли взломать 20 тысяч серверов по всему миру. Награбленные деньги они хранили на электронных кошельках и в криптовалюте. Некоторые из счетов достигали 80 тысяч долларов.