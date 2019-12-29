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Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний…
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Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний стол

Выбор блюд для новогоднего стола всегда вызывает массу вопросов. Многие домохозяйки предпочитаются пользоваться проверенными рецептами, но потенциальным едокам они быстро надоедают, из-за чего угощения теряют праздничный характер. Журналисты издания «Дни24» составили перечень самых актуальных и простых блюд для стола на Новый год 2020.

Год Крысы диктует свои правила при выборе угощений, которые затрагивают все – от внешнего вида до определенных ингредиентов. Для людей, не верящих в приметы, такие рекомендации не имеют особого значения, но даже в этом случае они могут сделать новогодний стол более разнообразным. В первую очередь, угощения должны включать в себя сырные продукты. Не стоит слишком злоупотреблять мясом, стараясь поставить на стол овощные и рыбные блюда. В качестве десертов можно использовать чизкейк или любой другой простой пирог, задекорировав его фруктами или желе.

Курица в духовке с лимоном и розмарином


Вкусный праздник: ТОП-5 блюд на новогодний стол

Запеченная птица на праздники всегда создает особое настроение, особенно если продукт подается целиком. Для тех, кто не хочет тратить деньги на индейку или утку, отлично подойдет простая курица. Если ее приготовить с соответствующими специями, то и вкус заиграет новыми красками. Для птицы отлично подходит розмарин, придающий пикантный и немного еловый аромат. Дополнить сочетание вкусов можно при помощи долек лимона, вставленных в грудку по аналогии с рыбой. Нашпиговать курицу можно яблоками, апельсинами, сливами, рисом, черносливом или овощами. При подаче для такого блюда рекомендуется использоваться все те же веточки розмарина или тимьяна, разложенные вокруг птицы, имитируя гнездо. Начинку в виде риса можно применить в качестве гарнира, пропитанного ароматными специями и мясным соком.

Печеночный торт



Холодные закуски особенно актуальны в новогоднюю ночь, так как застолье может продолжаться несколько часов. К этому времени горячие блюда остынут и потеряют свой основной вкус. В качестве самого простого варианта можно выбрать печеночный торт. Он не только скрасит новогодний стол, но и будет полностью соответствовать правилам встречи года Крысы, имея серый цвет вперемешку с желтыми дополнениями. Коржи для так называемого торта можно сделать из печеночного фарша с добавлением морковки и лука. Между ними, как правило, накладывают жаренные кабачки, морковь, грибы или баклажаны. Для блюда отлично подойдут свиная, говяжья и куриная печенка. Украшать такое блюдо можно зеленью, тертым сыром, фигурками из помидоров или яиц, а также огурцами и микрогрином. Его также можно использовать в качестве дополнения к гарнирам в виде картофельного пюре или отварного риса. Для большей сочности можно изготовить соус на основе сливок и грибов, отлично сочетающийся с любой печенкой.

Желейный торт «Битое стекло»



В новогоднюю ночь до десертов доходит не каждое застолье, но легкий торт будет приятным дополнением к утру 1 января. Лучше всего сделать его из желе и бисквита с минимальной жирностью. Торт «Битое стекло» делается из кусков загущенного сока или концентрата, добавленных в желе молочного цвета. В итоге получается красивая композиция, напоминающая разноцветные осколки. Альтернативой для бисквита может послужить любое мягкое печенье, но лучше все таки приложить немного усилий и сделать корж самостоятельно. Украсить такой десерт можно ягодками и листьями мяты, дополняющими общую атмосферу свежести. Также торт прекрасно подойдет в качестве закуски к чаю из трав. Делать его слишком сладким не стоит. Больше всего сахара, как правило, уходит в корж. Той десерт может храниться до 10 дней за счет отсутствия скоропортящихся продуктов.

Салат с крабовыми палочками



Нестареющая классика имеет массу вариаций, о которых знает не каждая домохозяйка. Крабовые палочки можно совмещать практически с любыми продуктами. Классическая вариация блюда состоит из основного ингредиента, яиц, риса, свежего огурца, майонеза и иногда лука. Все эти оставляющие можно с легкостью заменить. Вместо яиц подойдет молодой сыр. Свежие огурцы с заменят помидоры или оливки. Для пикантности можно добавить каперсы, а майонез сделать самостоятельно, контролируя жирность. Подача салатов такого типа чаще всего выполняется при помощи специальной кулинарной формы. Можно поэкспериментировать и разложить его на круттоны или в тарталетки.

Фаршированные яйца с различной начинкой



Данная закуска пользовалась популярностью еще в советское время. В яйца можно положить все, что угодно. Как правило, их фаршируют сыром, красной икрой, крабовыми палочками, паштетом, пастой из авокадо. На приготовление блюда уходит в среднем 15 минут, но оно понравится всем гостям.

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Общество / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 21:16

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