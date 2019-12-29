"Пришлю прайс": Алена Водонаева прокомментировала слова Ивана Охлобыстина о ее призыве не рожать в России

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Журналистка и светская львица Алена Водонаева прокомментировала слова Ивана Охлобыстина, недавно актер ответил на ее призыв не рожать детей в России и сравнил с женщинами легкого поведения и представительницами древнейшей профессии. Звезда проекта "Дом-2" отметила, она подобным не занимается и не думала, что актера, которому за 50 лет, еще интересуют подобные женщины, но если она начнет такого рода деятельность, то обязательно пришлет ему прайс. Как добавила Водонаева, ей "сложно представить сумму, способную вызвать к Охлобыстину влечение женщины".Алена Водонаева также написала в своем посте в соцсети Instagram, что Иван Охлобыстин, когда не может аргументированно защитить свою позицию, переходит на оскорбления, в том числе и женщин. Звезда также выразила надежду, что сыновья артиста "не унаследуют женское качество своего отца — называть незнакомых женщин проститутками". В заключение Водонаева заявила, некоторым "надо предохраняться с особой внимательностью" и использовать мозг, а не рассуждать о женщинах легкого поведения.