Рэпер Элджей в полуголом виде показал огромную гардеробную
Рэпер Элджей на своей странице в Instagram похвастался огромной гардеробной комнатой. Судя по фото, музыкант наполнил ее самыми разными вещами: от костюмов и свитшотов до кепок и обуви.
Рэпер Элджей - хип-хоп-исполнитель, которому нравится одеваться нестандартно, однако он следует модным тенденциям, а некоторые создаёт и сам. Но так как мода переменчива, музыкант постоянно обновляет свой гардероб. Недавно рэпер решил показать снимок своей гардеробной комнаты. Судя по фото, Элджей наполнил свой гардероб самыми разными вещами: костюмы и свитшоты, кепки и обувь. Сам исполнитель решил предстать перед поклонниками в полуголом виде, надев лишь джинсы и тем самым показав свои татуировки.
Подписчики сразу начали восхищаться его вкусом в одежде и её количеством. Поклонники в комментариях под снимком заявили: они даже и не догадывались, что у исполнителя такой огромный гардероб. Никто не предполагал, будто артист так сильно "зациклен" на моде. Большинство фолловеров не стали скрывать, что завидуют исполнителю.
Рэпер Элджей - хип-хоп-исполнитель, которому нравится одеваться нестандартно, однако он следует модным тенденциям, а некоторые создаёт и сам. Но так как мода переменчива, музыкант постоянно обновляет свой гардероб. Недавно рэпер решил показать снимок своей гардеробной комнаты. Судя по фото, Элджей наполнил свой гардероб самыми разными вещами: костюмы и свитшоты, кепки и обувь. Сам исполнитель решил предстать перед поклонниками в полуголом виде, надев лишь джинсы и тем самым показав свои татуировки.
Подписчики сразу начали восхищаться его вкусом в одежде и её количеством. Поклонники в комментариях под снимком заявили: они даже и не догадывались, что у исполнителя такой огромный гардероб. Никто не предполагал, будто артист так сильно "зациклен" на моде. Большинство фолловеров не стали скрывать, что завидуют исполнителю.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:29