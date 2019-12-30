Рэпер Элджей в полуголом виде показал огромную гардеробную

Рэпер Элджей - хип-хоп-исполнитель, которому нравится одеваться нестандартно, однако он следует модным тенденциям, а некоторые создаёт и сам. Но так как мода переменчива, музыкант постоянно обновляет свой гардероб. Недавно рэпер решил показать снимок своей гардеробной комнаты. Судя по фото, Элджей наполнил свой гардероб самыми разными вещами: костюмы и свитшоты, кепки и обувь. Сам исполнитель решил предстать перед поклонниками в полуголом виде, надев лишь джинсы и тем самым показав свои татуировки.Подписчики сразу начали восхищаться его вкусом в одежде и её количеством. Поклонники в комментариях под снимком заявили: они даже и не догадывались, что у исполнителя такой огромный гардероб. Никто не предполагал, будто артист так сильно "зациклен" на моде. Большинство фолловеров не стали скрывать, что завидуют исполнителю.