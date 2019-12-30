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«Это не последняя его жена»: Георгий Териков высказался о браке Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой

Известный писатель и сатирик Георгий Териков высказался относительно нового брака Евгения Петросяна. Артист подтвердил свадьбу коллеги с Татьяной Брухуновой, но уверил заявил, «это не последняя его жена».
«Это не последняя его жена»: Георгий Териков высказался о браке Евгения Петросяна с Татьяной Брухуновой

Георгий Териков стал гостем программы «Звезды сошлись». Сатирик отметил, впервые о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой узнал по телевизору. Он сразу позвонил коллеге и уточнил, правда ли это. «Да. Можешь меня поздравить», - ответил ему юморист. Сам артист не видит в этой ситуации ничего плохого и напомнил, что он сам в последний раз женился в 79 лет, а его коллега на 5 лет младше него.

По словам Георгия Терикова, он знаком с Татьяной Брухуновой и считает ее «милой девушкой». Сатирик обратил внимание на то, что она уже давно общается и работает с Евгением Петросяном, а в 2010 году стала редактором его книги. Недавно он даже провожал их в свадебное путешествие по Германию и видел, как они счастливы друг с другом. Поэтому артист рад за своего коллегу.

Несмотря на это, Георгий Териков считает, что Брухунова - «не последняя жена» коллеги. Приятель Евгения Петросяна назвал его любвеобильным человеком и заявил, что у того еще все впереди. Также юморист отметил, СМИ неправильно интерпретируют развод артиста с Еленой Степаненко, поскольку их расставание является обоюдным решением. Сатирик познакомился с юмористкой намного раньше своего коллеги и до сих пор поддерживает с ней отличные отношения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:13

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